Лидер Кливленда заявил, что на данный момент нет смысла разговаривать о возможном трансфере.

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс рассказал о том, что на данный момент он сконцентрирован на игре своей команды и не думает о переходе в другой клуб.

"Вам хочется заниматься данной темой, но весь этот разговор о Голден Стэйт – тут нечего обсуждать. Все остальные разговоры – нечего обсуждать.

Прямо сейчас я думаю о нашей команде, пытаюсь сделать так, чтобы мы вернулись в Финал и боролись за чемпионский титул. Если хотите задать мне вопрос о Кливленде, я отвечу, хорошо, плохо или ужасно. Но, пожалуйста, до конца сезона не спрашивайте меня о других командах", – рассказал Джеймс SLAM Online.

Ранее сообщалось, что Голден Стэйт может предложить контракт ЛеБрону в межсезонье.

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