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Экс-игрок НБА подался в пляжный волейбол

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Чейз Бадингер решил испытать свои силы в новом виде спорта.
Шон Розенталь удивил выбором партнера
Шон Розенталь удивил выбором партнера

Один из самых известных игроков в пляжный волейбол, двукратный участник Олимпийских игр бич-волейболист Шон Розенталь удивил именем своего нового партнера.

38-летний Розенталь в новом сезоне будет выступать в паре с 29-летним Чейзом Бадингером. Об это Шон сообщил через соц сети.

Чейз Бадингер с 2009 по 2016 года играл в НБА за Хьюстон, Миннесоту, Индиану и Финикс на позиции легкого форварда, а теперь решил попробовать себя в пляжном волейболе.

Интересно, что Чейз не новичок в волейболе – он им занимался в старшей школе, а также принял участие в 2011 году в профессиональном турнире по пляжному волейболу во время локаута в НБА.

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Теги: НБА, баскетбол, пляжный волейбол
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