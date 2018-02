Центровой Грег Монро продолжит игровую карьеру в Бостоне. 27-летний баскетболист подпишет с клубом контракт до конца сезона на пять миллионов евро, написал на своей странице в Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Greg Monroe will sign with the Boston Celtics, league source tells ESPN.