Центровой Грег Монро на правах свободного агента перейдет в Бостон.

Центровой Грег Монро продолжит игровую карьеру в Бостоне. 27-летний баскетболист подпишет с клубом контракт до конца сезона на пять миллионов евро, написал на своей странице в Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Greg Monroe will sign with the Boston Celtics, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 февраля 2018 г.

Другой претендент на игрока - Нью-Орлеан - мог предложить всего 2,2 млн плюс место в старте, но Монро выбрал Селтикс.

Добавим, что Монро не входил в планы руководства Финикс еще с октября. Ранее сообщалось, что в услугах Грега был заинтересован Нью-Орлеан, а также Кливленд Кавальерс.

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