ЛеБрону Джеймсу, возможно, придется отказаться от максимального контракта ради перехода в Голден Стэйт.

Накануне появилась информация о том, что ЛеБрон Джеймс не будет против того, чтобы стать игроком Голден Стэйт. Разберемся, как "воины" могут заполучить одного из лучших игроков в истории.

ЛеБрон использует опцию продления на следующий сезон

Полтора года назад руководство Голден Стэйт сумело найти свободное место для подписания Кевина Дюранта, но тогда это удалось из-за скачка потолка зарплат, "мизерной" зарплаты Стэфа Карри, а также того, что Барнс становился свободным агентом.

ЛеБрон может пойти по пути Криса Пола прошлого межсезонья. Он может сообщить руководству Кливленда, что не будет продолжать выступать за клуб. При этом он согласится воспользоваться опцией продления контракта на один сезон, а Кавс смогут обменять его в другой клуб. В случае с Голден Стэйт – в Огайо должны будут отправиться Клэй Томпсон, Андре Игуадала и, скорее всего, драфт-пики.

При таком сценарии, Уорриорз теряют лишь Томпсона и Игуадалу, а Дюрант сможет подписать новый максимальный контракт. Также, уже через полгода Джеймс сможет продлить свой контракт. Всего до лета 2022 года ЛеБрон таким образом заработает около 160 млн долларов, что на 6 млн больше, чем если он подпишет контракт, как свободный агент с любой командой.

Схема Sign and trade (СаТ)

Если Кливленд откажется от варианта выше, то остается вариант с приобретением ЛеБрона по схеме СаТ, от которой выиграет лишь Кавс. В этом случае, Голден Стэйт не сможет превышать жесткий потолок зарплат, а также должен будет отдать за ЛеБрона не только Томпсона и Игуадалу, а еще и Ливингстона.

При этом у команды практически не останется места для подписания новичков, и чтобы заполнить состав хотя бы игроками на минимальных контрактах, Кевину Дюранту придется отказаться от своей опции продления контракта и пойти на еще более серьезные уступки, чем сезоном ранее.

Состав из Джеймса, Карри, Дюранта и Грина выглядит мощно, но при этом на скамейке команды будет пустота.

ЛеБрон подписывается, как свободный агент

Чтобы Джеймс имел возможность подписать максимальный контракт, ГСВ должны иметь в своей платежке зарплат на 35,3 млн долларов меньше, чем потолок (немного больше 100 млн). На данный момент ожидается, что эта сумма будет около 128 млн долларов. То есть "воинам" нужно будет избавиться от Грина, Томпсона, Игуадалы, Ливингстона и всех свободных агентов.

Так должен выглядеть ростер ГСВ, чтобы подписать ЛеБрона свободным агентом:

1. Стэф Карри $37,457,154

2. Кевин Дюрант $26,250,000

3. Дамиан Джонс $1,544,951

4. Джордан Белл $1,378,242

5. Выбор на драфте $1,606,680

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Затем Дюрант должен будет подписать контракт еще на 4 млн меньше, чем может получить, активировав опцию продления. Ну либо же Джеймс подпишет не максималку, а на 4 млн в год меньше ее. Скамейку придется заполнять с помощью минимальных контрактов и различных исключений. Все то же самое, что и летом 2016, но уже без Томпсона, Грина, Иги и Ливингстона.

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