Стали известны сроки восстановления форварда Кливленда после перелома руки.

Форварду Кливленда Кевину Лаву, который получил перелом пястной кости левой руки, не потребуется операция, однако он пропустит восемь недель, сообщает официальный сайт Кливленда.

Напомним, что Лав сломал руку в матче с Детройтом (114:125), когда форвард вел борьбу под кольцом с Энтони Толливером.

Также 29-летний баскетболист пропустит Матч звезд НБА. Кевина Лава заменит разыгрывающий Майами Горан Драгич.

Ранее сообщалось, что Джон Уолл перенесет операцию и пропустит до восьми недель.

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