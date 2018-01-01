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Уэстбрук оттолкнул фана Денвера, который встал у него на пути после баззера Харриса

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Болельщик разозлил лидера Оклахомы.
Расселл Уэстбрук
Расселл Уэстбрук
Getty Images

Разыгрывающий Оклахома-Сити Расселл Уэстбрук оттолкнул болельщика Денвера, который встал у него на пути вскоре после победного баззера Гэри Харриса.

Поклонник вышел на площадку, оказался лицом к лицу с Уэстбруком и что-то кричал ему. Действующий MVP оттолкнул его, после чего рядом оказались его одноклубники и сотрудники арены.

Отмечается, что Лига проведет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что Денвер и Оклахома выдали сумасшедший матч – Тандер уступали 20 очков, за 1,5 секунды до конца счет стал равным, но Денвер все же вырвал победу.

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Теги: Расселл Уэстбрук, Оклахома-Сити Тандер, болельщик, видео, Денвер Наггетс, НБА, баскетбол
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