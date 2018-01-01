Уэстбрук оттолкнул фана Денвера, который встал у него на пути после баззера Харриса

Болельщик разозлил лидера Оклахомы.

Разыгрывающий Оклахома-Сити Расселл Уэстбрук оттолкнул болельщика Денвера, который встал у него на пути вскоре после победного баззера Гэри Харриса.

Поклонник вышел на площадку, оказался лицом к лицу с Уэстбруком и что-то кричал ему. Действующий MVP оттолкнул его, после чего рядом оказались его одноклубники и сотрудники арены.

This fan got a little too hyped in front of Russ 😳 pic.twitter.com/38kggJ5AIq — Bleacher Report (@BleacherReport) 2 февраля 2018 г.

Отмечается, что Лига проведет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что Денвер и Оклахома выдали сумасшедший матч – Тандер уступали 20 очков, за 1,5 секунды до конца счет стал равным, но Денвер все же вырвал победу.

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