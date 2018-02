Уэстбрук оттолкнул фана Денвера, который встал у него на пути после баззера Харриса

Разыгрывающий Оклахома-Сити Расселл Уэстбрук оттолкнул болельщика Денвера, который встал у него на пути вскоре после победного баззера Гэри Харриса.

Поклонник вышел на площадку, оказался лицом к лицу с Уэстбруком и что-то кричал ему. Действующий MVP оттолкнул его, после чего рядом оказались его одноклубники и сотрудники арены.

This fan got a little too hyped in front of Russ 😳 pic.twitter.com/38kggJ5AIq