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Травмированного Лава в Матче звезд НБА заменит Драгич

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Перелом руки помешал форварду Кливленда принять участие в поединке.
Горан Драгич
Горан Драгич
Getty Images

Стало известно кто заменит форварда Кливленда Кевина Лава, который недавно получил перелом руки, в Матче звезд НБА.

Разыгрывающий Майами Горан Драгич присоединится к команде ЛеБрона Джеймса. В нынешнем сезоне словенский баскетболист набирает 17,0 очка, 4,1 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что Драммонд заменил Уолла в команде ЛеБрона на Матч звезд.

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Теги: баскетбол, НБА, Кливленд Кавальерс, Майами Хит, Горан Драгич, Кевин Лав, Матч звезд, Матч всех звезд
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