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Конкурент Леня по Финиксу может сменить клуб

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Грегг Монро может перебраться в другой клуб НБА.
Грегг Монро
Грегг Монро
Getty Images

Одноклубник украинца Алексея Леня Грегг Монро выступающий на позиции центрового может покинут Финикс, сообщает Yahoo Sports.

По информации издания, Нью-Орлеан видит в нем замену травмированному ДеМаркусу Казинусу. Сам центровой также проявляет заинтересованность в трансфере.

Ранее сообщалось, что Алексей Лень может стать игроком Оклахомы.

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Теги: баскетбол, НБА, Финикс Санз, Нью-Орлеан Пеликанс, трансфер
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