Конкурент Леня по Финиксу может сменить клуб
Грегг Монро может перебраться в другой клуб НБА.
Одноклубник украинца Алексея Леня Грегг Монро выступающий на позиции центрового может покинут Финикс, сообщает Yahoo Sports.
По информации издания, Нью-Орлеан видит в нем замену травмированному ДеМаркусу Казинусу. Сам центровой также проявляет заинтересованность в трансфере.
Ранее сообщалось, что Алексей Лень может стать игроком Оклахомы.
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