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Оклахома заинтересована в приобретении Алексея Леня

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Украинский игрок может перейти в новый клуб еще до завершения дедлайна.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Украинский центровой Финикса Алексей Лень и атакующий защитник Атланты Марко Белинелли могут до дедлайна в НБА перебраться в Оклахому.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс.

Белинелли в этом сезоне сыграл за Атланту 50 игр, набирая в среднем 11,4 очка и делая 1,9 подборов за игру. Лень сыграл в 43 играх, набирая 8,5 очков и делая 8,1 подбора за игру.

Ранее Медведенко заявил, что Леню нужно найти себя в другой команде и уходить из Финикса.

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Теги: Алексей Лень, НБА, Финикс Санз, баскетбол, Оклахома-Сити
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