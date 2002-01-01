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Экс-игрок НБА погиб в автокатастрофе

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Расул Батлер и его супруга попали в смертельную аварию.
Расул Батлер и Лиа Лабель
Расул Батлер и Лиа Лабель
Getty Images

Бывший игрок НБА Расул Батлер погиб в автокатастрофе, сообщает TMZ

Смертальная авария произошла в калифорнийском Студио-Сити в среду около 2 часов ночи. 38-летний Батлер за рулем Range Rover потерял контроль над автомобилем и врезался в стену. В ДТП погибла и его супруга – певица Лиа Лабелль.

Батлер был выбран на драфте НБА 2002 года и с перерывами выступал в лиге до 2016-го. Форвард играл за Шарлотт, Клипперс, Чикаго, Торонто, Индиану, Вашингтон и Сан-Антонио. Свой последний сезон спортсмен провел в лиге BIG3.

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Теги: НБА, ДТП, авария, смерть, трагедия, вне игры
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