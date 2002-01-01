Экс-игрок НБА погиб в автокатастрофе
Расул Батлер и его супруга попали в смертельную аварию.
Бывший игрок НБА Расул Батлер погиб в автокатастрофе, сообщает TMZ.
Смертальная авария произошла в калифорнийском Студио-Сити в среду около 2 часов ночи. 38-летний Батлер за рулем Range Rover потерял контроль над автомобилем и врезался в стену. В ДТП погибла и его супруга – певица Лиа Лабелль.
Батлер был выбран на драфте НБА 2002 года и с перерывами выступал в лиге до 2016-го. Форвард играл за Шарлотт, Клипперс, Чикаго, Торонто, Индиану, Вашингтон и Сан-Антонио. Свой последний сезон спортсмен провел в лиге BIG3.
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