Харден прокомментировал свое невероятное достижение

Харден рад оформить первый в истории трипл-дабл с 60 очками.

Лидер Хьюстон Джеймс Харден прокомментировал свое выступление в матче с Орландо.

"Сегодня я отдал на площадке все. Мы все это сделали. Мы сражались на протяжении всех 48 минут, в нужный момент хорошо сыграли в защите и реализовали ключевые броски.

Приятно осознавать, что я оформил первый в истории трипл-дабл с 60 очками. Я просто стараюсь выходить на площадку и как можно больше влиять на игру. Будь то набор очков, подборы, передачи, перехваты, что угодно. Мне кажется, сегодня я делал все", – приводит слова Хардена ESPN.

Отметим, что Харден провел на площадке 46 минут, собрав коллекцию из 60 очков, 11 результативных передач, 10 подборов, 4 перехватов и 1 блок-шота.

Хьюстон одержал победу над Орландо со счетом 114:107.

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