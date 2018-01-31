Драммонд заменил Уолла в команде ЛеБрона на Матч звезд
В заявке ЛеБрона Джеймса произошли изменения на Матч звезд.
Так вместо травмированного защитника Вашингтона Джона Уолла в матче сыграет центровой Детройта Андре Драммонд. Об этом сообщается на странице мероприятия в Twitter.
#DetroitBasketball Center @AndreDrummond has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Wizards guard #JohnWall on #TeamLeBron in the 2018 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/oRrN3QdPyA— 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 31, 2018
Матч звезд станет вторым в карьере 24-летнего игрока за последние три сезона.
Отметим, что Драммонд получил наибольшее количество голосов тренеров среди игроков Востока, не попавших в состав запасных.
Ранее сообщалось, что Уолл перенесет операцию и пропустит от 6 до 8 недель.
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