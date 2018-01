Драммонд заменил Уолла в команде ЛеБрона на Матч звезд

В заявке ЛеБрона Джеймса произошли изменения на Матч звезд.

Так вместо травмированного защитника Вашингтона Джона Уолла в матче сыграет центровой Детройта Андре Драммонд. Об этом сообщается на странице мероприятия в Twitter.

#DetroitBasketball Center @AndreDrummond has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Wizards guard #JohnWall on #TeamLeBron in the 2018 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/oRrN3QdPyA