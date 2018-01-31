Переключиться на мобильную версию

Драммонд заменил Уолла в команде ЛеБрона на Матч звезд

Комментариев: 0
Андре Драммонд выступит в Матче звезд в команде ЛеБрона Джеймса.
Андре Драммонд
Андре Драммонд
Getty Images

В заявке ЛеБрона Джеймса произошли изменения на Матч звезд.

Так вместо травмированного защитника Вашингтона Джона Уолла в матче сыграет центровой Детройта Андре Драммонд. Об этом сообщается на странице мероприятия в Twitter.

Матч звезд станет вторым в карьере 24-летнего игрока за последние три сезона.

Отметим, что Драммонд получил наибольшее количество голосов тренеров среди игроков Востока, не попавших в состав запасных.

Ранее сообщалось, что Уолл перенесет операцию и пропустит от 6 до 8 недель.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Андре Драммонд, Джон Уолл, ЛеБрон Джеймс, матч звезд, НБА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь