Драммонд заменил Уолла в команде ЛеБрона на Матч звезд

Андре Драммонд выступит в Матче звезд в команде ЛеБрона Джеймса.

В заявке ЛеБрона Джеймса произошли изменения на Матч звезд.

Так вместо травмированного защитника Вашингтона Джона Уолла в матче сыграет центровой Детройта Андре Драммонд. Об этом сообщается на странице мероприятия в Twitter.

#DetroitBasketball Center @AndreDrummond has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Wizards guard #JohnWall on #TeamLeBron in the 2018 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/oRrN3QdPyA — 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 31, 2018

Матч звезд станет вторым в карьере 24-летнего игрока за последние три сезона.

Отметим, что Драммонд получил наибольшее количество голосов тренеров среди игроков Востока, не попавших в состав запасных.

Ранее сообщалось, что Уолл перенесет операцию и пропустит от 6 до 8 недель.

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