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Тренер Голден Стэйт: Сегодня я увидел как другая команда надрала нам задницу

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Стив Керр прокомментировал поражение своей команды в матче против Юты.
Стив Керр
Стив Керр
Getty Images

Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр остался недоволен игрой команды в матче с Ютой (99:129).

"Сегодня я увидел как другая команда надрала нам задницу. Вот, что я увидел.

Думаю, наши игроки и сами вам скажут, что старание команды сегодня было на каком-то жалком уровне. Это был отвратительный баскетбол с нашей стороны.

В начале игры мы не прикладывали усилий в защите. Мы не дорабатывали против своих игроков, застревали в заслонах, плохо менялись. Соперник сражается за плей-офф, а с нашей стороны была полная расслабленность", – цитирует Керра ESPN.

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Теги: Стив Керр, Голден Стэйт Уорриорз, Юта Джаз, НБА, баскетбол
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