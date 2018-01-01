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Клипперс мечтают подписать ЛеБерона Джеймса

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Звездный форвард может переехать в Лос-Анджелес.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Клипперс нацелены на приобретение звездного форварда Кливленда Леброна Джеймса в межсезонье-2018. Об этом пишет инсайдер New York Times Марк Стайн.

Клуб из Лос-Анджелеса уже обменял Блэйка Гриффина и планирует расстаться с Лу Уильямсом и Деандре Джорданом. Калифорнийцы надеются подготовить платежную ведомость к июлю таким образом, чтобы войти в число претендентов на суперзвезду Кливленда.

Джеймс следующим летом, скорее всего, воспользуется опцией и станет свободным агентом.

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Теги: Лос-Анджелес Клипперс, НБА, ЛеБрон Джеймс
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