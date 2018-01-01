Клипперс мечтают подписать ЛеБерона Джеймса

Звездный форвард может переехать в Лос-Анджелес.

Клипперс нацелены на приобретение звездного форварда Кливленда Леброна Джеймса в межсезонье-2018. Об этом пишет инсайдер New York Times Марк Стайн.

Клуб из Лос-Анджелеса уже обменял Блэйка Гриффина и планирует расстаться с Лу Уильямсом и Деандре Джорданом. Калифорнийцы надеются подготовить платежную ведомость к июлю таким образом, чтобы войти в число претендентов на суперзвезду Кливленда.

Джеймс следующим летом, скорее всего, воспользуется опцией и станет свободным агентом.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!