Галатасарай заинстересовался Боломбоем

Турецкий клуб намерен заняться вопросом подписания украинца.

Украинский форвард Джоель Боломбой может оказаться в Турции. Как сообщает турецкое издание TimeoutBasketBol, Галатасарай заинтересован в приобретении украинского баскетболиста.

По информации издания, клуб занят решением проблемы с запретом на трансферы, после чего займется вопросом перехода Боломбоя.

Напомним, Милуоки разорвали двусторонний контракт с Джоэлем Боломбоем, после чего он остался в фарм-клубе Бакс Висконсин Херд. В составе этого клуба в G-Лиге украинец набирает 16,7 очков и делает 12,2 подбора.

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