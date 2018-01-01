Галатасарай заинстересовался Боломбоем
Турецкий клуб намерен заняться вопросом подписания украинца.
Украинский форвард Джоель Боломбой может оказаться в Турции. Как сообщает турецкое издание TimeoutBasketBol, Галатасарай заинтересован в приобретении украинского баскетболиста.
По информации издания, клуб занят решением проблемы с запретом на трансферы, после чего займется вопросом перехода Боломбоя.
Напомним, Милуоки разорвали двусторонний контракт с Джоэлем Боломбоем, после чего он остался в фарм-клубе Бакс Висконсин Херд. В составе этого клуба в G-Лиге украинец набирает 16,7 очков и делает 12,2 подбора.
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