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Михайлюк – лучший спортсмен недели в своем университете

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Святослав Михайлюк признан лучшим спортсменом недели в университете Канзаса.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Украинский свингмен Канзаса Святослав Михайлюк признан лучшим спортсменом недели в своем университете. 

На прошлой неделе Михайлюк набрал 24 очка и помог Джейхоукс победить Техас A&M. Во вторник он также набрал 24 очка в матче против Оклахомы, но его команда проиграла

Отметим, что четверокурсник Михайлюк проводит свой лучший сезон в NCAA, набирая в среднем за игру по 16,8 очков, 4,0 подбора и 2,9 передачи.

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Теги: NCAA, баскетбол, Канзас Джейхоукс, Святослав Михайлюк
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