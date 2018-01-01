В Сакраменто блестяще показали трудности команды в матче с Сан-Антонио

Кингз потроллили сами себя в Twitter после поражения.

Официальный twitter Сакраменто с иронией описал то, через что прошла команда в матче с Сан-Антонио, проигранном со счетом 98:113.

"Вот что происходит, когда играешь со Сперс", – подписали видео из компьютерной игры Кингс.

this is what it’s like playing the Spurs pic.twitter.com/JOPdv5kgGx — Sacramento Kings (@SacramentoKings) 29 января 2018 г.

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