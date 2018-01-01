НБА увеличила вознаграждение победителям Матча звезд

Лига намерена увеличить желание баскетболистов бороться за победу.

Победители Матча звезд получат в два раза больше, чем ранее. НБА удвоила бонус за победу и теперь вместо 50 тысяч долларов команда получит 100 тысяч, сообщает ESPN.

Игроки считают, что такая мера делает игру интереснее и увеличивает мотивацию победить.

"Конечно, это сделает игру интереснее. Это огромная разница", – прокомментировал разыгрывающий Бостона Кайри Ирвинг.

"Это большой стимул. Мы будем "нырять" за уходящим мячом", – добавил партнер по команде Ирвинга Хорфорд.

Ранее сообщались составы команд ЛеБрона и Карри на Матч звезд НБА.

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