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Оклахома потеряла Андре Роберсона до конца сезона

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Андре Робертсон перенесет операцию и в этом сезоне больше не сыграет.
Андре Робертсон
Андре Робертсон
Getty Images

Свингмен Оклахомы Андре Роберсон перенесет операцию по поводу разрыва сухожилия четырехглавой мышцы бедра и пропустит остаток сезона-2017/18, сообщает пресс-служба клуба.

Роберсон получил травму в матче с Детройтом.

В 39 матчах нынешнего сезона Роберсон набирал 5,0 очка, делал 4,7 подбора, 1,2 передачи и 1,15 перехвата в среднем за встречу.

Ранее сообщалось, что Казинс выбыл до конца сезона из-за травмы.

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Теги: Андре Роберсон, Оклахома-Сити, НБА
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