Оклахома потеряла Андре Роберсона до конца сезона
Андре Робертсон перенесет операцию и в этом сезоне больше не сыграет.
Свингмен Оклахомы Андре Роберсон перенесет операцию по поводу разрыва сухожилия четырехглавой мышцы бедра и пропустит остаток сезона-2017/18, сообщает пресс-служба клуба.
Роберсон получил травму в матче с Детройтом.
В 39 матчах нынешнего сезона Роберсон набирал 5,0 очка, делал 4,7 подбора, 1,2 передачи и 1,15 перехвата в среднем за встречу.
Ранее сообщалось, что Казинс выбыл до конца сезона из-за травмы.
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