Оклахома потеряла Андре Роберсона до конца сезона

Андре Робертсон перенесет операцию и в этом сезоне больше не сыграет.

Андре Робертсон Getty Images

Свингмен Оклахомы Андре Роберсон перенесет операцию по поводу разрыва сухожилия четырехглавой мышцы бедра и пропустит остаток сезона-2017/18, сообщает пресс-служба клуба. Роберсон получил травму в матче с Детройтом. В 39 матчах нынешнего сезона Роберсон набирал 5,0 очка, делал 4,7 подбора, 1,2 передачи и 1,15 перехвата в среднем за встречу. Ранее сообщалось, что Казинс выбыл до конца сезона из-за травмы. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Isport.ua