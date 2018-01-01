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Энтони стал третьим действующим игроком, набравшим 25 тысяч очков

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Кармело Энтони набрал юбилейные 25 000 очков за карьеру.
Кармело Энтони
Кармело Энтони
nba.com

Форвард Оклахомы Кармело Энтони стал 21-м игроком в истории НБА, набравшим 25 000 очков за карьеру.

Энтони присоединился к Леброну Джеймсу и Дирку Новицки, как к единственным действующим игрокам лиги, преодолевшим эту отметку.

Энтони достиг рубежа 25 000 очков, забив штрафной бросок за 8:30 до конца 3-й четверти матча с Детройтом.

Смотрите также лучшие данки от Кармело Энтони:

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Теги: Кармело Энтони, НБА, баскетбол
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