Стефен Карри принес победу Голден Стэйт в поединке регулярного чемпионата НБА против Бостона.

Стефен Карри установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 49 очков в победном матче с лидером Восточной конференции Бостоном (109:105).

Разыгрывающий Голден Стэйт реализовал 16 из 24 бросков с игры, включая 8 из 13 трехочковых, реализовал 9 из 10 штрафных, а также сделал 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

Также он попадает как минимум пять трехочковых в пяти матчах кряду, что на одну игру меньше рекорда НБА. В данный момент это достижение принадлежит Джорджу МакЛауду, который установил его в сезоне 1995-96.