Переключиться на мобильную версию

Карри набрал рекордные в сезоне 49 очков

Комментариев: 0
Стефен Карри принес победу Голден Стэйт в поединке регулярного чемпионата НБА против Бостона.
Стефен Карри
Стефен Карри
Getty Images

Стефен Карри установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 49 очков в победном матче с лидером Восточной конференции Бостоном (109:105).

Разыгрывающий Голден Стэйт реализовал 16 из 24 бросков с игры, включая 8 из 13 трехочковых, реализовал 9 из 10 штрафных, а также сделал 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

Также он попадает как минимум пять трехочковых в пяти матчах кряду, что на одну игру меньше рекорда НБА. В данный момент это достижение принадлежит Джорджу МакЛауду, который установил его в сезоне 1995-96.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Стефен Карри, Голден Стэйт Уорриорз, рекорд, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь