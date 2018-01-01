Виртуозный дриблинг Ирвинга – среди лучших моментов дня НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за субботу, 27 января.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли виртуозный дриблинг разыгрывающего Бостона Кайри Ирвинга, шикарный пас в одно касание центрового Денвера Николы Йокича, а также сокрушительные данки мощного форварда Орландо Аарона Гордона, легкого форварда Вашингтона Келли Убре и мощного форварда Майами Джеймса Джонсона.