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Виртуозный дриблинг Ирвинга – среди лучших моментов дня НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за субботу, 27 января.
Кайри Ирвинг
Кайри Ирвинг
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В их число вошли виртуозный дриблинг разыгрывающего Бостона Кайри Ирвинга, шикарный пас в одно касание центрового Денвера Николы Йокича, а также сокрушительные данки мощного форварда Орландо Аарона Гордона, легкого форварда Вашингтона Келли Убре и мощного форварда Майами Джеймса Джонсона.

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