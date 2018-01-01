НБА: Оклахома обыграла Детройт, Бостон уступил Голден Стэйт

Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 27 января.

Детройт – Оклахома-Сити 108:121 (24:36, 33:33, 24:29, 27:23)

Детройт: Харрис (21), Драммонд (12 + 13 подборов + 3 блок-шота), Брэдли (6), Гэллоуэй (5), Джонсон (0) – старт; Буллок (16 + 6 подборов), Смит (15 + 9 передач), Марьянович (14 + 8 подборов), Кеннард (11), Толливер (8).

Оклахома: Уэстбрук (31 + 11 подборов + 13 передач + 6 потерь), Джордж (26), Энтони (21), Адамс (13 + 7 подборов), Роберсон (5) – старт; Фергюсон (6), Ферлтон (6), Грант (5), Паттерсон (5), Абринес (3), Хтюстис (0).

Индиана – Орландо 114:112 (22:32, 31:38, 31:22, 30:20)

Индиана: Оладипо (24 + 6 передач), Т. Янг (20 + 6 подборов), сабонис (17 + 9 подборов), Коллисон (11 + 7 передач), Богданович (9) – старт; Стивенсон (21 + 6 передач), Джефферсон (6),Тернер (4), Джозеф (2), Дж. Янг (0).

Орландо: Гордон (22 + 11 подборов), Фурнье (21), Пэйтон (12), Бийомбо (10), Симмонс (6) – старт; Берч (11), Хезонья (9), Огастин (8), Айванду (2), Спейтс (2).

Атланта – Вашингтон 104:129 (18:27, 27:34, 26:31, 33:37)

Атланта: Принс (14), Ильясова (12), Шредер (9 + 7 передач), Пламли (4), Бэйзмор (3) – старт; Дедмон (14), Дорси (14), Мускала (10 + 6 подборов), Коллинз (8), Дилэйни (7), Белинелли (7), Бэббит (2).

Вашингтон: Моррис (23), Портер (18), Бил (18), Саторански (11 + 7 передач), Гортат (6 + 6 подборов) – старт; Скотт (19), Убре (15), Микс (8), Маинми (5), Фрэйзер (4 + 14 передач + 3 блок-шота), Маккаллоу (2), Смит (0).

Майами – Шарлотт 95:91 (22:26, 32:22, 17:30, 24:13)

Майами: Ричардсон (19), Дж. Джонсон (10 + 10 подборов + 5 потерь), Т. Джонсон (8), Уайтсайд (6 + 10 подборов), Драгич (5) – старт; Эллингтон (17), Олиник (16 + 6 передач), Адебайо (8 + 12 подборов), Уинслоу (6 + 7 подборов).

Шарлотт: Уокер (30 + 6 подборов), Ховард (20 + 16 подборов + 4 блок-шота), Батюм (9), Кидд-Гилкрист (8 + 6 подборов), Уильямс (6) – старт; Лэмб (8), Камински (8), О'Брайан (2), Монк (0), Грэм (0).

Голден Стэйт – Бостон 109:105 (27:37, 23:17, 30:19, 29:32)

Голден Стэйт: Карри (49), Дюрант (20 + 9 подборов), Грин (15 + 11 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Томпсон (7), Пачулия (2) – старт; Уэст (6), Ливингстон (4), Игудала (4), Луни (2), Янг (0), Каспи (0).

Бостон: Ирвинг (37), Браун (20), Хорфорд (15 + 13 подборов), Тейтум (4), Бэйнс (1 + 7 подборов) – старт; Моррис (12 + 8 подборов), Розир (9), Ларкин (4), Тайс (3), Оджелей (0).

Миннесота – Бруклин 111:97 (30:11, 24:31, 24:23, 33:32)

Миннесота: Батлер (21 + 6 подборов), Уиггинс (21), Тайнс (16 + 19 подборов), Гибсон (14), Тиг (2) – старт; Кроуфорд (16), Джонс (13), Дженг (4), Бьелица (4), Брукс (0), Джордж-Хант (0).

Бруклин: Кэрролл (12 + 6 подборов), Крэбб (8), Динуидди (6 + 10 передач), Зеллер (5), Эйси (3 + 7 подборов) – старт; Окафор (21 + 6 подборов), Стуаскас (15), Аллен (10), Харрис (9), Уайтхэд (8), Уэбб (0).

Денвер – Даллас 91:89 (30:26, 20:16, 16:32, 25:15)

Денвер: Харрис (24), Йокич (11 + 16 подборов + 11 передач), Бартон (11), Крэйг (9), Пламли (6 + 8 подборов) – старт; Мюррей (15 + 6 потерь), Лайлс (13 + 10 подборов), Мудиай (2), Чендлер (0).

Даллас: Барнс (22 + 6 подборов), Смит (13 + 6 подборов + 6 передач), Новицки (11), Клебер (8), Мэттьюз (7 + 6 подборов) – старт; Феррел (12), Коллинсуорт (7), Пауэлл (6), Межри (3 + 6 подборов).

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