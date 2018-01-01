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ЛеБрон обновил личный антирекорд по потерям, но сделал трипл-дабл

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Лидер Кавальерс ЛеБрон Джеймс впервые в карьере допустил 11 потерь.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс вместе с командой одержал победу над Индианой (115:108). Лидер Кавальерс оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, 11 передач и 10 подборов.

При этом Джеймс совершил 11 потерь, что является худшим показателем в его 15-летней карьере в НБА.

После третьей четверти Кавс имели преимущество в 17 очков. В заключительной 12-минутке ЛеБрон потерял мяч шесть раз, а Пэйсерс даже удалось сократить отставание до 5 очков.

Смотрите также подборку самых эффектных эпизодов игрового дня, которую возглавил данк ЛеБрона Джеймса.

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Теги: НБА, Кливленд Кавальерс, ЛеБрон Джеймс, антирекорд
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