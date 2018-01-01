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ЛеБрон взял Дюранта первым на Матч звезд, Карри ответил пиком Адетокумбо

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Стали известны некоторые подробности формирования составов команд на Матч всех звезд.
ЛеБрон Джеймс (23), Стефен Карри (30)
ЛеБрон Джеймс (23), Стефен Карри (30)
Getty Images

В пятницу стали известны составы команд на Матч всех звезд НБА, сформированные капитанами ЛеБроном Джеймсом и Стефеном Карри в результате закрытой процедуры.

По информации инсайдеров, форвард Голден Стэйт Кевин Дюрант был выбран в команду ЛеБрона под первым номером. Затем Карри взял к себе Янниса Адетокумбо из Милуоки. Под общем третьим номером Джеймс выбрал лидера Нового Орлеана Энтони Дэвиса.

Первыми среди запасных были выбраны разыгрывающий Оклахомы Расселл Уэстбрук (команда ЛеБрона) и атакующий защитник Уорриорз Клэй Томпсон (команда Карри).

Отметим, что Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.

Смотрите также лучшие моменты сезона с участием игроков команд ЛеБрона Джеймса и Стефена Карри.

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Теги: НБА, ЛеБрон Джеймс, Стефен Карри, Матч всех звезд
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