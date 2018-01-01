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Эффектные данки ЛеБрона и Адетокумбо – лучшие моменты дня НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 27 января.
Эрик Бледсоу (6) и Яннис Адетокумбо (34)
Эрик Бледсоу (6) и Яннис Адетокумбо (34)
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В десятку лучших вошли моменты с участием Кристапса Порзингиса, ЛеБрона Джеймса, Блэйка Гриффина, Янниса Адетокумбо и других.

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Теги: НБА, лучшие моменты, ТОП-10, видео
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