Эффектные данки ЛеБрона и Адетокумбо – лучшие моменты дня НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 27 января.
Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.
В десятку лучших вошли моменты с участием Кристапса Порзингиса, ЛеБрона Джеймса, Блэйка Гриффина, Янниса Адетокумбо и других.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил