Эффектные данки ЛеБрона и Адетокумбо – лучшие моменты дня НБА

Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов игрового дня в НБА за пятницу, 27 января.

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня.

В десятку лучших вошли моменты с участием Кристапса Порзингиса, ЛеБрона Джеймса, Блэйка Гриффина, Янниса Адетокумбо и других.

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