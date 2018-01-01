Казинс выбыл до конца сезона из-за травмы

Звездный центровой пропустит уикенд в Лос-Анджелесе.

Центровой Нового Орлеана Демаркус Казинс получил серьезную травму в матче против Хьюстона (115:113).

Инцидент произошел за минуту до конца поединка, когда бигмен доставал улетавший за пределы площадки мяч.

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, Казинс уже прошел МРТ, результаты которой должны подтвердить разрыв ахиллова сухожилия. Таким образом, центровой выбыл по меньшей мере до конца сезона.

В текущем сезоне Казинс набирает по 25,4 очка, 12,9 подбора, 5,2 передачи, 1,6 блок-шота и 1,6 перехвата в среднем за игру.

Напомним, Казинс был выбран в стартовую пятерку на Матч всех звезд.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!