НБА: Новый Орлеан обыграл Хьюстон, Торонто уступило Юте

Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 26 января.

Шарлотт – Атланта 121:110 (30:26, 31:26, 29:34, 31:24)

Шарлотт: Уокер (29), Батюм (19 + 8 передач), Кидд-Гилкрист (19), Ховард (18 + 15 подборов + 7 блок-шотов), Уильямс (11 + 7 подборов) – старт; Лэмб (12), О'Брайан (6), Картер-Уильямс (4), Камински (3), Грэм (0).

Атланта: Бэйзмор (26), Принс (21), Ильясова (11), Шредер (11), Пламли (4) – старт; Мускала (14), Коллинз (10 + 9 подборов), Белинелли (6), Дилэйни (3 + 6 передач), Дорси (3), Дедмон (1 + 9 подборов).

Торонто – Юта 93:97 (24:30, 24:15, 21:30, 24:22)

Торонто: Валанчюнас (28 + 14 подборов + 4 блок-шота), ДеРозан (19 + 6 подборов + 8 передач), Ибака (10 + 10 подборов), Ануноби (5), Лаури (5 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Майлз (10), Райт (5 + 6 подборов), Пелтль (4 + 6 подборов + 5 блок-шотов), Сиакам (4), ВанВлит (3).

Юта: Митчелл (26), Гобер (18 + 15 подборов), Рубио (14 + 6 подборов + 6 передач), Инглс (11), Фэйворс (10 + 9 подборов) – старт; Жеребко (5), Беркс (5), О'Нил (4), Джонсон (4), Нето (0).

Кливленд – Индиана 115:108 (38:31, 35:29, 24:20, 18:28)

Кливленд: Джеймс (26 + 10 подборов + 11 передач + 11 потерь), Смит (23), Томас (12 + 5 потерь), Лав (10 + 13 подборов), Томпсон (10 + 10 подборов) – старт; Роуз (14), Грин (11), Фрай (4), Краудер (3), Корвер (2), Осман (0).

Индиана: Оладипо (25 + 6 подборов + 7 передач), Коллисон (19 + 7 передач + 6 перехватов), Сабонис (17 + 11 подборов), Богданович (10), Т. Янг (10)- старт; Стивенсон (11), Джозеф (8), Пойтресс (2), Д. Янг (0).

Чикаго – Лейкерс 103:108 (25:32, 32:30, 15:22, 31:24)

Чикаго: Маркканен (11 + 11 подборов + 3 блок-шота), ЛаВин (10), Грант (9 + 8 передач), Лопес (8), Холидэй (7) – старт; Миротич (18), Валентайн (16 + 11 подборов), Портис (16 + 9 подборов), Нваба (8), Арчидиаконо (0).

Лейкерс: Ингрэм (25 + 9 подборов + 5 потерь), Лопес (17 + 6 подборов), Рэндл (14 + 6 подборов), Эннис (6), Колдуэлл-Поуп (5 + 7 подборов) –старт; Кларксон (19), Кузма (9), Карусо (8), Харт (5), Нэнс (0).

Мемфис – Клипперс 100:109 (20:24, 30:34, 26:25, 24:26)

Мемфис: Мартин (17 + 6 подборов), Брукс (15), Газоль (13 + 12 подборов + 10 передач + 5 блок-шотов), Харрисон (12), Селден (4) – старт; Чалмерс (17 + 10 передач), Рэбб (12), Хенри (5), Дэвис (5 + 6 подборов).

Клипперс: Теодосич (18), Джордан (15 + 9 подборов), Гриффин (14 + 8 подборов), Уоллес (4), Джонсон (3 + 6 перехватов + 3 блок-шота) – старт; Уильямс (40 + 10 передач), Харрелл (10), Торнвелл (3), Деккер (2).

Милуоки – Бруклин 116:91 (33:15, 25:20, 23:37, 35:19)

Милуоки: Адетокумбо (41 + 13 подборов + 7 передач), Миддлтон (21), Бледсоу (14), Хенсон (12 + 10 подборов), Снелл (7) – старт; Макер (11), Браун (4 + 9 подборов), Деллаведова (3), Уилсон (3), Терри (0), Килпатрик (0), Вон (0).

Бруклин: Кэролл (14 + 9 подборов), Крэбб (13), Динуидди (9), Холлис-Джефферсон (5), Зеллер (4) – старт; Расселл (14 + 7 потерь), Аллен (12 + 6 подборов), Харрис (11), ЛеВерт (4 + 9 подборов), Стаускас (3), Окафор (2), Эйси (0).

Новый Орлеан – Хьюстон 115:113 (29:30, 37:23, 24:27, 25:33)

Сан-Антонио – Филадельфия 78:97 (13:25, 18:25, 30:31, 17:16)

Даллас – Портленд 93:107 (25:17, 19:35, 24:23, 25:32)

Финикс – Нью-Йорк 85:107 (23:33, 26:20, 18:28, 18:26)

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