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ЛеБрон недоволен трансферной политикой Кливленда

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Лидер команды недоволен, что Кливленд не подписал Пола Джорджа и Эрика Бледсоу.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс расстроен ведением трансферонй политики клуба.

Лидер команды крайне разочарован тем, что клуб не подписал ни Пола Джорджа, ни Эрика Бледсоу.

Джордж в межсезонье покинул Индиану и подписал контракт с Оклахомой, а Бледсоу сменил Финикс на Милуоки. Оба баскетболиста летом были доступны для обмена, но Кавальерс не удалось заполучить ни одного из них.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс оконфузился, написав имена Уэстбрука и Порзингиса с ошибками.

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Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Пол Джордж, Эрик Бледсоу, Кливленд Кавальерс
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