Лидер команды недоволен, что Кливленд не подписал Пола Джорджа и Эрика Бледсоу.

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс расстроен ведением трансферонй политики клуба.

Лидер команды крайне разочарован тем, что клуб не подписал ни Пола Джорджа, ни Эрика Бледсоу.

Джордж в межсезонье покинул Индиану и подписал контракт с Оклахомой, а Бледсоу сменил Финикс на Милуоки. Оба баскетболиста летом были доступны для обмена, но Кавальерс не удалось заполучить ни одного из них.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс оконфузился, написав имена Уэстбрука и Порзингиса с ошибками.

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