Украинский баскетболист получил травму лодыжки.

Украинец Алексей Лень пропустил тренировку своей команды из-за травмы лодыжки.

У игрока проблемы с лодыжкой. Как сообщает The Arizona Republic, баскетболист пытался выполнять упражнения, однако из-за болевых ощущений был вынужден прекратить занятие.

Напомним, что Лень оформил дабл-дабл в матче с Индианой.

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