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Лень получил травму на тренировке

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Украинский баскетболист получил травму лодыжки.
Алексей Лень
Алексей Лень
Hoops Habit

Украинец Алексей Лень пропустил тренировку своей команды из-за травмы лодыжки.

У игрока проблемы с лодыжкой. Как сообщает The Arizona Republic, баскетболист пытался выполнять упражнения, однако из-за болевых ощущений был вынужден прекратить занятие.

Напомним, что Лень оформил дабл-дабл в матче с Индианой.

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Теги: баскетбол, НБА, Алексей Лень, Финикс Санз
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