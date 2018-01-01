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Карри пропустит конкурс трехочковых на Звездном уик-энде

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Стивен Карри намерен выступить в состязании в следующем году.
Стивен Карри
Стивен Карри
Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Стивен Карри пропустит конкурс трехочковых на звездном уик-энде НБА в 2018 году. Вместо этого, он планирует выступить в этом состязании через год, сообщает ESPN.

Примечательно, что в 2019 году Матч звезд состоится в родном для игрока городе Шарлотт.

На счету Карри пять конкурсов трехочковых, один из которых тсал победным.

В этом году на соревновании снайперов ожидавется участие Клэя Томпсона, Уэйна Эллингтона, Брэдли Била и Девина Букера.

Ранее сообщалось, что Стивен Карри будет капитаном одной из команд Матча звезд, и, по его словам, он доволен, что его состав недооценивают.

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Теги: Стивен Карри, НБА, матч звезд, баскетбол
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