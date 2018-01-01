Карри: Выбрал к себе Адетокунбо, чтобы он снова не исполнил данк через меня

Капитан одной из команд Матча всех звезд объяснил, почему выбрал Янниса Адетокунбо.

Разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз Стивен Карри оригинально пояснил причины, по которым выбрал в состав своей команды на Матч звезд НБА легкого форварда Милуоки Бакс Янниса Адетокунбо.

"Выбрал Адетокунбо, чтобы он опять не исполнил через меня данк, как это было в прошлом году.

Надеюсь, в будущем процесс выбора будут показывать в прямом эфире. Но было здорово формировать команды и за закрытыми дверями, общаясь только с Леброном Джеймсом", – цитирует Карри ESPN.

В нынешнем сезоне впервые в истории лиги сборные на Матч звезд сформировали лидеры голосования Леброн Джеймс и Стивен Карри по принципу драфта.

Отметим, что Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.

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