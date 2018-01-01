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Карри: Выбрал к себе Адетокунбо, чтобы он снова не исполнил данк через меня

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Капитан одной из команд Матча всех звезд объяснил, почему выбрал Янниса Адетокунбо.
Стефен Карри
Стефен Карри
Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз Стивен Карри оригинально пояснил причины, по которым выбрал в состав своей команды на Матч звезд НБА легкого форварда Милуоки Бакс Янниса Адетокунбо.

"Выбрал Адетокунбо, чтобы он опять не исполнил через меня данк, как это было в прошлом году.
Надеюсь, в будущем процесс выбора будут показывать в прямом эфире. Но было здорово формировать команды и за закрытыми дверями, общаясь только с Леброном Джеймсом", – цитирует Карри ESPN.

В нынешнем сезоне впервые в истории лиги сборные на Матч звезд сформировали лидеры голосования Леброн Джеймс и Стивен Карри по принципу драфта.

Отметим, что Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.

Смотрите также лучшие моменты сезона с участием игроков команд ЛеБрона Джеймса и Стефана Карри.

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Теги: Стефен Карри, Матч всех звезд, Яннис Адетокумбо, НБА, баскетбол
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