Переключиться на мобильную версию

ЛеБрон оконфузился, написав имена Уэстбрука и Порзингиса с ошибками

Комментариев: 0
ЛеБрон Джеймс допустил ошибки в итоговой заявке на Матч звезд.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Капитан команды ЛеБрон Джеймс, написав итоговую заявку на матч, допустил ошибки в некоторых фамилиях.

Так, Рассел Уэстбрук и Кристапс Порзингис получили новые фамилии. Вместо Westbrook ЛеБрон написал Westrook, а Porzingis превратился в Porzingas.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон и Карри определились с составами на Матч звезд.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: ЛеБрон Джеймс, Рассел Уэстбрук, Кристапс Порзингис, матч звезд, НБА, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь