ЛеБрон оконфузился, написав имена Уэстбрука и Порзингиса с ошибками

ЛеБрон Джеймс допустил ошибки в итоговой заявке на Матч звезд.

Капитан команды ЛеБрон Джеймс, написав итоговую заявку на матч, допустил ошибки в некоторых фамилиях.

Так, Рассел Уэстбрук и Кристапс Порзингис получили новые фамилии. Вместо Westbrook ЛеБрон написал Westrook, а Porzingis превратился в Porzingas.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон и Карри определились с составами на Матч звезд.

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