ЛеБрон оконфузился, написав имена Уэстбрука и Порзингиса с ошибками
ЛеБрон Джеймс допустил ошибки в итоговой заявке на Матч звезд.
Капитан команды ЛеБрон Джеймс, написав итоговую заявку на матч, допустил ошибки в некоторых фамилиях.
Так, Рассел Уэстбрук и Кристапс Порзингис получили новые фамилии. Вместо Westbrook ЛеБрон написал Westrook, а Porzingis превратился в Porzingas.
Ранее сообщалось, что ЛеБрон и Карри определились с составами на Матч звезд.
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