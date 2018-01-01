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Джеймс: Придется убить того, кому я расскажу, кого выбрал первым в свою команду

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Капитан одной из команд Матча всех звезд Леброн Джеймс шутя ответил на просьбу раскрывать подробности драфта.
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс в шутливой форме отказался раскрывать подробности драфта команд на Матч звезд НБА.

"Не могу рассказать, кого я выбрал первым в свою команду. Если сделаю это, то мне, наверное, придется убить того, кто узнает этот секрет", – цитирует Джеймса ESPN.

Напомним, в нынешнем сезоне впервые в истории лиги сборные на Матч звезд сформировали лидеры голосования Леброн Джеймс и Стивен Карри по принципу драфта, а не по принципу деления по конференциям.

Отметим, что Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.

Смотрите также лучшие моменты сезона с участием игроков команд ЛеБрона Джеймса и Стефана Карри.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Матч всех звезд, НБА, баскетбол
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