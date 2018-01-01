Болельщик Филадельфии выиграл сэндвичи для всей арены

Парень отлично справился с конкурсом в перерыве матча и накормил всю арену.

Болельщик обеспечил сэндвичами всю арену кадр из видео

Болельщик Филадельфии поучаствовал в традиционном конкурсе для фанатов во время перерыва и обеспечил куринными сэндвичами всю арену.

В перерыве между матчами Филадельфия - Чикаго (115:101) болельщик первых забил лэй-ап, штрафной, трехочковый и бросок с центра площадки и на все это парню понадобилось менее 45 секунд.

Победа в конкурсе обеспечила куринными сэндвичами всех болельщиков, находящихся в зале.

Ранее сообщалось, что болельщик Лейкерс выиграл 100 тысяч долларов, забив с центра площадки.

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