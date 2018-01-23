Гордон, Оладипо и Нэнс-младший примут участие в конкурсе данков

Стало известно, кто примет участие в конкурсе.

Стали известны участники конкурса данков 2018.

Аарон Гордон (Орландо), Виктор Оладипо (Индиана) и Лэрри Нэнс-младший (Лейкерс) согласились принять участие в нем.

Отметим, что ранее новичок Далласа Денис Смит также подтвердил свое участие в конкурсе.

Ранее сообщалось, что в Матче звезд НБА игроки выйдут в нетрадиционной форме.

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