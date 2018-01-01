Переключиться на мобильную версию

Анимационный фильм Коби Брайанта номинирован на премию Оскар

Комментариев: 0
Легендарный баскетболист может выиграть статуэтку за анимационный короткометражный фильм о его карьере.
Кобе Брайант
Кобе Брайант
Getty Images

Короткометражный анимационный фильм о карьере Кобе Брайанта номинирован на премию Оскар.

Его продюсером стал сам известный баскетболист, а в создании ему помогали композитор Джон Уильямс и аниматор Глен Кин. Премьера прошла в апреле на кинофестивале Трайбека.

В основу фильма положено стихотворение, которым Коби объявил о завершении спортивной карьеры. Отметим, что его за кадром читает сам бывший баскетболист.

Напомним, что Лейкерс вывели из обращения оба игровых номера Кобе Брайанта.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Кобе Брайант, вне игры, Оскар
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь