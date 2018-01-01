Анимационный фильм Коби Брайанта номинирован на премию Оскар
Легендарный баскетболист может выиграть статуэтку за анимационный короткометражный фильм о его карьере.
Короткометражный анимационный фильм о карьере Кобе Брайанта номинирован на премию Оскар.
Его продюсером стал сам известный баскетболист, а в создании ему помогали композитор Джон Уильямс и аниматор Глен Кин. Премьера прошла в апреле на кинофестивале Трайбека.
В основу фильма положено стихотворение, которым Коби объявил о завершении спортивной карьеры. Отметим, что его за кадром читает сам бывший баскетболист.
Congrats to our Animated Short nominees! #Oscars #OscarNoms pic.twitter.com/cgwyaTEUzJ— The Academy (@TheAcademy) 23 января 2018 г.
Напомним, что Лейкерс вывели из обращения оба игровых номера Кобе Брайанта.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил