Анимационный фильм Коби Брайанта номинирован на премию Оскар

Легендарный баскетболист может выиграть статуэтку за анимационный короткометражный фильм о его карьере.

Короткометражный анимационный фильм о карьере Кобе Брайанта номинирован на премию Оскар.

Его продюсером стал сам известный баскетболист, а в создании ему помогали композитор Джон Уильямс и аниматор Глен Кин. Премьера прошла в апреле на кинофестивале Трайбека.

В основу фильма положено стихотворение, которым Коби объявил о завершении спортивной карьеры. Отметим, что его за кадром читает сам бывший баскетболист.

Напомним, что Лейкерс вывели из обращения оба игровых номера Кобе Брайанта.

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