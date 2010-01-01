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Тони Паркер остался на скамейке запасных впервые за последние 8 лет

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Разыгрывающий Сан-Антонио начал поединок против Индианы со скамейки запасных.
Тони Паркер
Тони Паркер
Getty Images

Разыгрывающий Сан-Антонио Тони Паркер встречу против Индианы начал на скамейке запасных.

Паркер не попал в основу команды впервые с 2010 года, сообщает ESPN. Последним поединком, когда он остался на скамейке был матч первого раунда плей-офф против Далласа.

Отметим, что место Паркера в старте занял Деджанте Мюррей. После завершения встречи на счету Паркера было 12 очков, 5 передач, 3 подбора и 1 перехват.

Ранее Тони Паркер едва сдержал слезы после возвращения на площадку.

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Теги: баскетбол, НБА, Сан-Антонио Сперз, Индиана Пэйсерс
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