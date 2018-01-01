НБА: Орландо обыграл Бостон, Сан-Антонио сыграет с Индианой

Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 21 января.

Бостон – Орландо 95:103 (29:28, 30:30, 12:32, 24:13)

Бостон: Ирвинг (40 + 7 подборов + 5 передач), Браун (17 + 7 подборов), Моррис (12 + 5 подборов), Тейтум (9 + 10 подборов), Хорфорд (9 + 5 подборов + 6 передач) – старт; Тайс (4 + 5 подборов), Смарт (2), Розир (2), Оджелей (0), Бэйнс (0), Ларкин (0).

Орландо: Пэйтон (22+ 6 подборов), Фурнье (19), Гордон (11 + 13 подборов), Симмонс (9), Бийомбо (4 + 3 блокшота) – старт; Мак (10), Огастин (10), Хезонья (7), Спейтс (5), Берч (4 + 7 подборов), Айванду (2).

Лейкерс – Нью-Йорк

Детройт – Бруклин

Сан-Антонио – Индиана

Турнирная таблица

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