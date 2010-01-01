Лиггинс подписал второй 10-дневный контракт с Новым Орлеаном

Лиггинс пришел в Пеликанс 10 января и провел за команду один матч, набрав 4 очка за 11 минут.

Руководство Нью-Орлеан Пеликанс заключило второе десятидневное соглашение с защитником ДеАндре Лиггинсом, сообщает официальный сайт клуба из Луизианы.

Во время действия первого краткосрочного контракта он успел провести за команду лишь один матч, в котором набрал 4 очка, совершил 1 подбор и отдал 1 передачу за 11 минут пребывания на паркете.

Ранее сообщалось, что Новый Орлеан хочет сохранить Казинса.

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