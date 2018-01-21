НБА: Оклахома разгромила Кливленд, Хьюстон обыграл Голден Стэйт

Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 20 января.

Кливленд – Оклахома-Сити 124:148 (24:43, 36:33, 34:38, 30:34)

Кливленд: Томас (24), Джеймс (18 + 7 передач), Краудер (17), Джей Ар Смит (8), Лав (0) – старт; Роуз (12), Грин (12), Уэйд (11 + 5 потерь), Томпсон (9 + 7 подборов), Фрай (5), Корвер (4), Кальдерон (2), Осман (2).

Оклахома-Сити: Джордж (36 + 7 подборов), Энтони (29 + 10 подборов), Адамс (25 + 10 подборов), Уэстбрук (23 + 9 подборов + 20 передач + 5 потерь), Роберсон (8) – старт; Фергюсон (9), Фелтон (8), Паттерсон (6), Грант (4), Абринес (0), Хьюстис (0), Джонсон (0).

Атланта – Чикаго 97:113 (21:29, 17:26, 25:22, 34:36)

Атланта: Шредер (18), Бэйзмор (9), Ильясова (9), Принс (7), Пламли (2) – старт; Дедмон (11 + 11 подборов), Мэджетт (8), Мускала (7), Белинелли (6), Бэббит (6), Дорси (5), Дилэйни (5), Коллинз (4 + 9 подборов).

Чикаго: Лопес (20), Маркканен (19), Холидэй (13), ЛаВин (8 + 9 подборов), Грант (8 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Портис (10 + 7 подборов), Миротич (10 + 7 подборов), Валентайн (9), Арчидиаконо (8), Нваба (4 + 6 подборов), Пондекстер (0).

Шарлотт – Майами 105:106 (27:31, 21:26, 35:16, 22:33)

Шарлотт: Батюм (26 + 6 передач), Уокер (22 + 7 передач), Кидд-Гилкрист (14), Ховард (14 + 15 подборов + 3 блок-шота), Уильямс (0) – старт; Камински (12), Лэмб (9 + 10 подборов), О'Брайан (5), Грэм (3), Картер-Уильямс (0).

Майами: Эллингтон (26), Джонсон (22 + 6 подборов + 7 передач), Ричардсон (17), Увйтсайд (10 + 14 подборов), Джонс (3) – старт; Олиник (16 + 10 подборов), Адебайо (6), Уинслоу (3), Уолтон (3).

Новый Орлеан – Мемфис 111:104 (34:18, 25:26, 24:37, 28:23)

Новый Орлеан: Холидэй (27 + 8 передач), Казинс (24 + 10 подборов), Дэвис (21 + 12 подборов), Мур (9), Рондо (7) – старт; Миллер (12 + 6 подборов), Кларк (7), Каннингем (4).

Мемфис: Газоль (16 + 7 передач), Эванс (12 + 6 передач), Брукс (10), Маклемор (10), Грин (8 + 16 подборов) – старт; Селден (31), Мартин (11), Дэвис (6 + 7 подборов), Хенри (0), Рэбб (0).

Филадельфия – Милуоки 116:94 (37:29, 24:26, 23:25, 32:14)

Хьюстон – Голден Стэйт 116:108 (40:28, 25:30, 27:33, 24:17)

Миннесота – Торонто 115:109 (26:28, 28:34, 33:21, 28:26)

Юта – Клипперс 125:113 (39:29, 37:30, 28:28, 21:26)

Портленд – Даллас *идет

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