Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 19 января.

Торонто – Сан-Антонио 86:83 (17:18, 27:19, 19:23, 23:23)

Торонто: Лаури (24), ДеРозан (21 + 7 подборов + 6 передач), Валанчюнас (15 + 11 подборов), Ибака (4 + 7 подборов), Ануноби (0 + 5 подборов) – старт; Майлз (6), Сиакам (6 + 6 подборов), Райт (5), Пелтль (3).

Сан-Антонио: Олдридж (17 + 14 подборов), Газоль (15 + 9 подборов), Андерсон (5 + 11 подборов), Грин (4 + 6 подборов), Паркер (3) – старт; Миллс (13), Мюррей (10 + 7 подборов), Форбс (10), Бертанс (4), Ловернь (2).

Бруклин – Майами 101:95 (21:24, 22:29, 24:16, 34:26)

Мемфис – Сакраменто 106:88 (30:17, 10:23, 27:19, 39:29)

Детройт – Вашингтон 112:122 (29:19, 17:27, 28:45, 38:31)

Денвер – Финикс 100:108 (31:29, 19:31, 23:25, 27:23)

Юта – Нью-Йорк *идет

Лейкерс – Индиана *идет

Турнирная таблица

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