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ЛеБрон: Матч всех звезд-2018 будет отличаться от предыдущих

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Лидер Кливленда поделился ожиданиями от Матча всех звезд.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс пообещал сделать все возможное, чтобы предстоящий Матч звезд в Лос-Анджелесе носил конкурентоспособный характер.

Напомним, ЛеБрон выйдет в старте на Матч всех звезд в 14-й раз подряд и это рекорд НБА. Также Джеймс будет капитаном одной из команд и выберет ее состав.

"В последние годы Матч звезд не был таким, каким должен быть. Я сам и, конечно, остальные парни выйдем на площадку и сыграем так, как надо, будем бороться за победу. Болельщики заслужили это", – цитирует Джеймса ESPN.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри рассказал, кого хочет взять в свою команду на Матч всех звезд.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Матч всех звезд, НБА, баскетбол
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