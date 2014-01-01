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ЛеБрон выйдет в старте на Матч всех звезд в 14-й раз подряд, это рекорд НБА

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ЛеБрон Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в рекордный раз.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленда Леброн Джеймс занял первое место в голосовании за участие игроков в Матче всех звезд.

Таким образом, лидер Кавальерс в 14-й раз подряд выйдет в стартовом составе на этот поединок, что является рекордом в НБА.

Ранее Джеймс делил это достижение с Бобом Коузи, выступавшим за Бостон и появлявшимся в старте на Матчах звезд 13 раз кряду – с 1951 по 1963 год.

Стоит отметить, что и у Джеймса, и у Кози по два звания MVP звездного поединка.

Напомним, 67-й Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.

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Теги: НБА, Матч всех звезд, ЛеБрон Джеймс, рекорд
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