ЛеБрон выйдет в старте на Матч всех звезд в 14-й раз подряд, это рекорд НБА

Форвард Кливленда Леброн Джеймс занял первое место в голосовании за участие игроков в Матче всех звезд.

Таким образом, лидер Кавальерс в 14-й раз подряд выйдет в стартовом составе на этот поединок, что является рекордом в НБА.

