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Карри: Возьму в команду Адетокумбо, чтобы он не забивал через меня сверху

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Стефен Карри предпочел бы сыграть в одной команде с Яннисом Адетокумбо.
Стефен Карри и Яннис Адетокумбо в Матче всех звезд
Стефен Карри и Яннис Адетокумбо в Матче всех звезд
Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри был выбран капитаном одной из команд Матча всех звезд. 

По новым правилам, лидеру Уорриорз теперь придется самому выбрать игроков в свою команду, при этом без разделения на конференции. По словам Карри, он выбрал бы форварда Милуоки Янниса Адетокумбо.

"Я еще не знаю, кто будет в списке запасных, поэтому выберу из стартовых игроков. Яннис Адетокумбо.

В прошлом году он забил через меня сверху. Возможно, надо взять его в свою команду, чтобы это не повторилось", – цитирует Карри The Athletic.

Напомним, 67-й Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.

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Теги: НБА, Стефен Карри, Яннис Адетокумбо, Матч всех звезд
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