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ЛеБрон не хочет переходить в Лейкерс из-за Болла – источник

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Опытный баскетболист не хочет становиться участником цирка Лавара Болла.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Инсайдер ESPN Крис Бруссар рассказал, что причиной нежелания ЛеБрона Джеймса переходить в состав Лейкерс является Лавар Болл.

"ЛеБрон Джеймс не хочет приезжать в Лос-Анджелес, чтобы не участвовать в цирке Лавара Болла. Итак, какие действия должны быть со стороны Лейкерс, чтобы заполучить Леброна? Им нужно избавиться от Лавара, а это значит, что Лейкерс придется обменять Лонзо. Что они сделают? Возраст – единственный момент, который говорит не в пользу Леброна", - заявил журналист.

Ранее ЛеБрон Джеймс заявил, что нынешний сезон – самый сложный в моей карьере.

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Теги: баскетбол, НБА, Кливленд Кавальерс, Лос-Анджелес Лейкерс, ЛеБрон Джеймс, ЛаВар Болл
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