Лидер Портленда разочарован, что не попал в список лучших игроков в последние два года.

Разыгрывающий Портленда Дэмиан Лиллард заявил, что непопадание в состав Матча всех звезд в последние два года, вызывало у него разочарование.

"Меня разочаровывал тот факт, что мне приходилось становиться крайним в то время, как все парни заслуживали включения в состав. В прошлом все складывалось примерно так, что моя команда имела отрицательный баланс, находилась вне зоны плей-офф.

Но всякий раз мы находили возможность и пробивались в плей-офф. В этом году наши позиции намного лучше по сравнению с двумя предыдущими сезонами, когда меня не брали. В эти последние пару лет, когда я не попадал в звездные команды, я уже пережил и оставил позади эмоциональную составляющую.

Сейчас просто ожидаю, что все сложится так же, хотя считаю, что должен ехать на Матч звезд", – рассказал Лиллард ESPN.

Напомним, что ЛеБрон Джеймс вышел в лидеры в голосовании за участие игроков в Матче звезд. С расписанием и результатами матчей регулярного чемпионата НБА вы можете ознакомиться по ссылке.

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