ЛеБрон: Нынешний сезон – самый сложный в моей карьере

Лидер Кавальерс признался, что команда испытывает небывалые прежде трудности.

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс рассказал о том, как складывается для команды текущий сезон.

"Очень непростой сезон. Хотя бы потому, что много парней то играют, то нет. Это трудный сезон для нашей команды. Может показаться, что я говорю это каждый год, но этот сезон еще сложнее предыдущих.

Я не люблю часто использовать слова"худший". Это еще один сложный сезон", – приводит слова Джеймса ESPN.

На данный момент Кливленд с показателем 26-17 занимает третье место в Восточной конференции.

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