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Ленард снова выбыл на неопределенный срок

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Кавай Ленард продолжит реабилитацию после травмы бедра.
Кавай Ленард
Кавай Ленард
Getty Images

Форвард Сан-Антонио Кавай Ленард выбыл на неопределенный срок. Игрок продолжит восстановление после травмы четырехглавой мышцы бедра, из-за которой пропустил первые месяцы регулярного чемпионата.

"Кавай добился большого прогресса и продолжит свою реабилитацию. Это лучший подход перед его возвращением", – цитирует генерального менеджера Сперс Ар Си Бьюфорда официальный Twitter клуба.

Отметим, в текущем сезоне Ленард провел всего 9 матчей, набирая по 16,2 очка, 4,7 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

При этом Сперс с показателем 29-16 идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

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Теги: НБА, Сан-Антонио Сперс, Кавай Ленард, травма
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