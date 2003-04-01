Карри и Голден Стэйт – самые популярные в НБА

Стефен Карри и Уорриорз продолжают лидировать по количеству проданных маек.

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри и его клуб остаются самыми популярными в НБА. Об этом свидетельствуют данные о продажах товаров с их символикой в интернет-магазине NBAStore.com.

Среди игроков вторым по количеству проданных маек идет ЛеБрон Джеймс, тройку лидеров замыкает Кевин Дюрант из Уорриорз. Стоит отметить, что форвард Милуоки Яннис Адетокумбо поднялся на рекордное для себя четвертое место.

В списке самых популярных команд Кливленд по-прежнему уступает лишь "воинам", а Филадельфия впервые с сезона-2003/04 поднялась на 3-е место.

Топ-15 самых популярных маек НБА:

1. Стефен Карри (Голден Стэйт)

2. Леброн Джеймс (Кливленд)

3. Кевин Дюрэнт (Голден Стэйт)

4. Яннис Адетокумбо (Милуоки)

5. Кристапс Порзингис (Нью-Йорк)

6. Джоэл Эмбиид (Филадельфия)

7. Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити)

8. Бен Симмонс (Филадельфия)

9. Кавай Ленард (Сан-Антонио)

10. Джеймс Харден (Хьюстон)

11. Лонзо Болл (Лейкерс)

12. Кайри Ирвинг (Бостон)

13. Клэй Томпсон (Голден Стэйт)

14. Дэмиан Лиллард (Портленд)

15. Джимми Батлер (Миннесота)

Топ-10 самых популярных клубов НБА:

1. Голден Стэйт

2. Кливленд

3. Филадельфия

4. Лейкерс

5. Нью-Йорк

6. Милуоки

7. Бостон

8. Сан-Антонио

9. Чикаго

10. Оклахома-Сити

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